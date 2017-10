Halloween à Saint-Claude : Geocaching et soirée de danse

Saint-Claude (RC) – Le comité des loisirs s’affaire à organiser deux nouvelles activités à l’occasion de l’Halloween. La première sera une activité de geocaching qui se tiendra le 28 octobre. Il suffit de consulter le site geocaching.com, ou téléchargez l’application pour Apple ou Android, afin de découvrir les caches d’Halloween sur le territoire de Saint-Claude. Vous y trouverez les données GPS de la cache.

Par la suite, les participants n’ont qu’à chercher les caches, trouver le trésor à l’intérieur et rapporter la preuve à la Municipalité les lundis ou les mercredis dès le 30 octobre afin de réclamer votre prix! Notez bien qu’il y aura un seul trésor par cache… alors faite vite! Si le trésor a déjà été pris, signez votre nom et continuez votre quête!», précise l’intervenante en loisirs Jennifer Bergeron. Pour information: 819 845-7795, poste3.

Au profit de l’école primaire

En date du 27 octobre, une soirée de danse à l’occasion de l’Halloween pour les familles et amis aura lieu au Centre des Quatre vents, dès 19h. L’activité se déroulera au son de Pat Gélinas. Tous sont invités à se déguiser et il y a aura des prix de présence.

Tous les profits iront à l’école Notre-Dame du Sourire. Le coût à l’entrée est de 2$ pour les 12 ans et moins et de 5$ pour les 13 ans et plus. Il y aura vente de boisson sur place. Pour information, Annick au 819 200-6641, ou au 819-845-5523.