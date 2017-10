Trans-Appel disponible pour conduire les gens aux bureaux de votation

Windsor (RC) – En vue des élections municipales, Trans-Appel désire informer la population de la MRC du Val-Saint-François qu’il sera possible d’avoir un transport pour se rendre au bureau de scrutin de leur municipalité, le dimanche 5 novembre, et ce gratuitement. Pour ce faire, les personnes doivent être inscrites et avoir réservé leur place au plus tard le vendredi 3 novembre, avant 12h.

Les réservations se font uniquement par téléphone pendant les heures de bureau, soit du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17 au 819 845-2777 ou au 1-800 716-2777 (sans frais).

Les usagers ayant réservé une place seront tous appelés après 15h, le vendredi 3 novembre. Ils seront alors avisés de l’heure de leur départ vers le lieu de vote, ainsi que l’heure du retour. Le minibus restera sur place pour une durée de temps limité, donc les gens devront être ponctuels, car le minibus n’attendra personne.

Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec Trans-Appel au 819 845-2777.