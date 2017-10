Windsor – Au fil des dernières semaines, l’espace urbain à la mémoire de Sarah-Ève Fontaine, située entre la rue Saint-Georges et le stationnement des Cèdres, a débuté avec l’aménagement du terrain et ensuite par l’installation des colonnes de bois ronds qui sont maintenant carrés. Des bancs et panneaux de bois ont été fixés aux poteaux permettant à la fois de s’asseoir et d’envisager la poursuite du concept. À suivre!