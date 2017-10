Un don pour l’École de la Passerelle

Asbestos - L’équipe Cascades et le Grand Défi Pierre Lavoie ont récemment offert 17 580 $ à l’école de la Passerelle afin d’offrir davantage d’opportunités sportives à leurs élèves.

C’est lors de la journée plein-air au mont Gleason, le 28 septembre dernier, que les ambassadeurs des saines habitudes de vie de Cascades ont remis ce montant à l’école.

Au cours de l’année scolaire 2016-2017, l’équipe Cascades a participé au Grand Défi Pierre Lavoie et a choisi de les parrainer. Afin de récolter des fonds, l’équipe a relevé l’épreuve du « 1000 km » du Grand Défi Pierre Lavoie, en pédalant entre La Baie et Montréal. Elle a également complété « La Boucle », un parcours de 135 km, en compagnie de deux cyclistes de l’école, Mélanie Leroux, enseignante, et Claudel Lamarre, orthopédagogue. En plus d’avoir recueilli un montant important pour favoriser l’activité physique à l’école, les athlètes de l’équipe Cascades sont devenus des modèles pour les élèves.

« Nos élèves ont été réellement motivés par ce parrainage et nous sommes très reconnaissants que l’équipe Cascades nous ait choisis. Ce montant nous permettra d’investir dans des projets sportifs inspirants. Les élèves nous ont d’ailleurs proposé de belles idées que nous analyserons. À titre d’exemple, certains aimeraient que l’école achète du matériel pour jouer au hockey balle ou qu’elle s’équipe de vélos stationnaires ou de paniers de basketball extérieurs », a mentionné Alexandre Néron, directeur de la Passerelle.