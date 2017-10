Élus et pompiers de Wotton collaborent

Wotton - La Municipalité de Wotton a adopté le plan d’action établissant les orientations pour l’optimisation de son Service de sécurité incendie.

C’est dans un esprit de collaboration que se sont déroulés les travaux pour établir ces orientations. Ensemble, élus et représentants des pompiers du Service de sécurité incendie de Wotton ont travaillé à établir les priorités dans un seul but commun: la sécurité de la population.

Rappelons qu’en juin dernier, une étude d’opportunité de mise en commun d’effectifs conjointement avec la Ville d’Asbestos et la Municipalité du Canton de St-Camille a été réalisée. Le processus d’optimisation découle des résultats de cette étude. Lors d’une rencontre entre les élus et les pompiers pour prendre connaissance du rapport de l’étude, tous ont décidé de conserver le SSI de Wotton et de procéder à son optimisation selon les recommandations des consultants au dossier, soit le consortium des firmes PRUDENT et ICARIUM.

Afin de planifier les travaux à réaliser pour optimiser le SSI d’ici l’an 2021, un plan de travail est actuellement sur la table.

Ce comité de travail est formé de mesdames Katy St-Cyr, mairesse, Karine Grenier, conseillère, Nicole Gagnon, conseillère, Me Isabelle Dumont, directrice générale par intérim et de messieurs Michel McDuff, conseiller, Claude Vaillancourt, directeur du SSI, Yanick Pinard, directeur-adjoint, René Gingue, capitaine et Marco Laprade, lieutenant.

Les protocoles d’intervention, d’entraide et de formation seront révisés. Ils seront établis avec rigueur et permettront ainsi un suivi étroit de l’optimisation du SSI en lien avec les orientations du nouveau schéma de couverture de risques de la MRC des Sources.

Aussi, l’embauche de six nouveaux pompiers, l’achat d’un nouveau véhicule unité d’urgence et la modification de la politique des conditions de travail des pompiers marquent le point de départ de cette optimisation. Dès janvier, la direction du SSI se verra attribuée de nouvelles tâches administratives afin de bien représenter la municipalité dans tout ce processus d’optimisation.