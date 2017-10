Belle réussite pour le retour de la Fête des aînés 2017

Windsor (RC) – Réputée pour son implication auprès des aînés, notamment au sein de la Table de concertation des aînés de l’Estrie, incluant le territoire de la MRC du Val-Saint-François, Gemma Gagnon a réuni dimanche dernier les aînés de Windsor et des alentours au Centre régional du Bel Âge. Le but était de rassembler les gens âgés afin qu’ils puissent se parler et s’amuser durant un après-midi.

Une première rencontre semblable avait eu lieu au Bel-âge il y a déjà plusieurs années, mais abandonné assez rapidement pour d’autres activités réunissant à la fois les aînés et autres participants du domaine communautaire. «Au fil des dernières années, j’ai constaté que ce n’était pas facile de regrouper les aînés qui viennent des deux résidences, de ceux qui demeurent à loyer ou dans leur maison, mais qu’il fallait les réunir pour une occasion spéciale. C’est ainsi que nous avons organisé la Fête des aînés2017 qui correspond à la Journée nationale des aînés au début du mois d’octobre», précise MmeGagnon.

L’activité s’est concrétisée durant les deux derniers mois avec la composition du comité organisateur qui a regroupé Gemma Gagnon et Monique Pelletier du comité de la Famille et des aînés; de Francine Carrier, Jeanne Nadeau et Jean-Claude Belval du Centre régional du Bel Âge; de Manon Labrie du Centre d’action bénévole; de Ana Rosa Mariscal, présidente du comité de la Famille et des Aînés, et Solange Richard, conseillères municipales de la Ville; de la technicienne en loisirs Danika Saint-Pierre ainsi que Charles Lachance du Centre de santé et de services sociaux du Val-Saint-François, Charles Lachance, qui s’est chargé de l’animation et du quiz sur les services offerts.

À ces bénévoles s’ajoutait la présence de la mairesse de Windsor, Sylvie Bureau, qui a prononcé une brève allocution dédiée à l’importance de cette initiative auprès des aînés, qui inclut également leurs proches et amis.

L’attaché politique Jeremy Proulx était présent au nom de la députée Karine Vallières. Des partenaires ont aussi contribué au plan monétaire et l’activité a été agrémentée par la musicienne Marie-Claude Côté.

Les aînés présents à la grande salle du Bel-Âge ont apprécié leur journée, ce qui augure bien pour une autre rencontre annuelle. D’ailleurs, un sondage a été recueilli auprès de chaque personne. «Si ce dernier est favorable pour que l’expérience soit renouvelée dans le futur, il nous fera grand plaisir de la réaliser pour vous», prévoit Gemma Gagnon.