Les Vins et fromages de la Poudrière entame une troisième décennie

Windsor (RC) – C’était une 21e édition au profit du Parc historique de la Poudrière qui s’est tenue le 26 septembre au Centre régional du Bel Âge. Selon le directeur Luc Cloutier, 243 personnes étaient sur place pour apprécier les fromages du Québec et les vins sélectionnés. Les charcuteries de la Bouchère du Village à Richmond étaient offertes par la Chambre de commerce régionale de Windsor.

C’est d’ailleurs le président de l’organisme d’affaires, Serge Ranger, qui n’a pu malheureusement être sur place à titre de président d’honneur. C’est l’une de ses collègues, Sylvia Wheeler, qui a représenté M.Ranger afin de saluer les convives en présence de l’animateur Jean Arel.

Trois services étaient au menu de la soirée, dont le premier avec La Madeleine de la Nouvelle-France, le Frère Jacques de l’Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, le Fréchette aux 3 poivres, ail et fines herbes de la Nouvelle-France accompagnés du vin blanc Santa Margherita (Pinot Grigio) d’Italie, du vin rouge La Crema (Pinot noir) de Californie additionnée de la terrine aux fines herbes.

Le second service a regroupé le Cru du Clocher, crème de cassis du Fromage au Village, de La Religieuse Du Presbytère et du Gédéon, cheddar De Ménard supporté par le blanc Viognier Cazal Viel (Langeudoc) de France et le rouge Saint-Chinian Cazal Viel (Languedoc) également de France et terrine de bison au cassis.

Finalement, le Canotier de l’Isle de L’Ile-aux-Grues, le Rassembleu de la Table ronde et l’Alfred Grand Crue de La Station se sont bien adaptés au Chardonnay américain Clos du Bois et du rouge Baron de Ley (Rioja) et la terrine de campagne forestière de La Bouchère de composée de champignons.

Dix partenaires ont contribué à cette 21e cuvée auxquels s’ajoutent plusieurs bénévoles de Windsor, incluant les élus municipaux et les membres du Centre du Bel Âge. Au terme des dégustations, plusieurs convives ont pu amener des restes généreux.

Au sujet de M.Ranger, il est administrateur engagé au sein du conseil d’administration de la Chambre de commerce régionale de Windsor depuis près de 5 ans, dont les deux dernières à titre de président. Il est aussi directeur de Club de placement régional offrant des services d’aide à l’emploi, ainsi que consultant en gestion des ressources humaines pour le service aux entreprises.