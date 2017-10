Les Cadets de l’Air, un monde à découvrir

MRC des Sources – Depuis les années80, l’Auto-Cadet permet à la Ligue des Cadets de l’Air d’assurer une partie des dépenses spécifiques des différents escadrons. Cette campagne de financement vient de nouveau d’être lancée.

L’argent ainsi amassé sur une base annuelle permet, entre autres, le maintien du programme de vol (entretien, pièces, moteurs, radios, électronique, treuils, remplacement d’avions ou de planeurs), la couverture des biens des escadrons et la commandite des récompenses aux divers camps d’été et à certaines activités des cadets (Revue annuelle, Trophée du Président, art oratoire, visite-échange, Journée de l’aviation, compétitions marche militaire et musique, ristournes aux régions, médailles de service, bourses d’études).

Ainsi, tout au long de l’année, les cadettes et cadets de la MRC des Sources et d’ailleurs au pays ont une chance unique de participer à une foule d’activités enrichissantes et stimulantes. Les amateurs de plein air apprécieront les camps de survie, les sportifs profiteront d’un programme d’éducation physique et de loisirs et les artistes pourront développer leurs talents grâce au programme de musique. Pour les jeunes qui apprécient les activités manuelles, ils pourront fabriquer des modèles réduits d’aéronefs et seront initiés aux diverses techniques et outils technologiques reliés à l’aviation. Certains cadets auront même la chance de pouvoir représenter le Canada dans un des 12 pays qui partagent un programme similaire au nôtre, lors d’échanges internationaux. Aussi, chaque cadet aura l’opportunité de participer à des activités de vol durant l’année, alors que certains d’entre eux pourront même obtenir leur brevet de pilote privé à 16, 17, ou 18 ans, soit à titre de pilote de planeurs ou d’avions.