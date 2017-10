Ballons, cordes à sauter et autre équipement sportif en libre-service

MRC des Sources – Des boîtes de jeux spontanés ont récemment été installées dans certains parcs de Danville et de l’office municipal d’habitation d’Asbestos (OMH).

Le concept est simple. Une grande boîte, installée dans les parcs, contient tout ce qu’il faut pour s’amuser: raquettes, balles, ballons de toutes sortes, frisbee, pelles et chaudières pour le sable et bien plus.

«Il faut favoriser le loisir actif et libre pour tous. Tout ce qu’il faut pour jouer dehors, gratuitement et en libre-service est disponible», explique Éric Dion, coordonnateur du regroupement de partenaires Sources.

L’objectif est de faire bouger les jeunes, de permettre à tout le monde de s’approprier le parc, de prendre de l’air et de s’amuser, même s’ils n’ont pas le matériel avec eux. Et bien sûr, le but ultime est d’augmenter l’utilisation des infrastructures municipales, qui sont de grandes qualités sur le territoire de la MRC des Sources.

«Le concept de coffres à jouer est un moyen attractif, accessible et gratuit pour tous. Les coffres à jouer seront installés et disponibles durant toute l’année pour les familles, selon les municipalités participantes. Des responsables nommés dans chaque milieu s’occuperont de changer et entretenir le matériel», a ajouté le coordonnateur.

Les citoyens sont invités à ajouter des jeux et jouets en bon état à ceux qui sont déjà disponibles afin de bonifier l’inventaire. Ce projet est rendu possible grâce au regroupement de partenaires Vita Sources, ainsi que des municipalités et organisations concernées.