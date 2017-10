Le pont Craig à Danville sera reconstruit

Danville – Alors que la circulation routière a dû être détournée en 2012 pour des problèmes de structure, le pont Craig serait reconstruit en 2018..

«Il s’agit d’une bataille menée depuis quelques années pour obtenir une reconstruction complète. Enfin! Nous avons une date. Nous connaîtrons les détails quant à l’échéancier au cours de l’hiver! Autant pour la fluidité du transport que pour la sécurité des citoyens», mentionne la députée de Richmond.

Cette nouvelle réjouit également le maire de la Ville de Danville, Michel Plourde.

«D’abord fermé totalement pour une question de sécurité, ce pont a pu rouvrir après quelques mois, mais avec des limites de charge très contraignantes. Avec la reconstruction, il redeviendra totalement fonctionnel et ce sont tous les Danvillois qui pourront en bénéficier, car ce pont est essentiel pour le transport de produits et marchandises des entrepreneurs de chez nous, comme pour un accès aux résidences situées de ce côté de la rivière. Je remercie Karine de ne pas avoir lâché le morceau dans ce dossier-là. Comme maire, c’était une priorité et ensemble, nous avons bien défendu la nécessité de sa réalisation», a-t-il conclu.