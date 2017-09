Bon départ pour les Chevaliers à l’occasion du méchoui

Windsor (RC) – Le conseil 2841 des Chevaliers de Colomb accueillait vendredi dernier ses membres, leurs familles et la population à leur traditionnel méchoui qui marque le départ d’une nouvelle année colombienne.

Repas et soirées mensuels, loterie hebdomadaire, confections des paniers de Noël, campagne du Pain partagé et autres activités et évènements sont au programme de l’année 2017-2018. Au niveau des attributions, Jean Schinck jr. prend la relève de Marc Morin au poste de Grand Chevalier.

Quant au repas de la rentrée, le Méchoui Ti-Gilles a une fois de plus satisfait les palais avec sa pièce de bœuf et lard qui a mijoté sur la broche durant une vingtaine d’heures. Installés à Coaticook, Gilles et David Morin, père et fils, ont pu de nouveau côtoyer ses proches, dont son frère Marc.