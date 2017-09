Asbestos — Après avoir déménagé à plusieurs reprises depuis sa création en 1982, la Maison des jeunes de l’Or Blanc poursuit sa mission sur la première avenue depuis 1992.

Même si les années se suivent, mais ne se ressemblent pas, l’équipe de la MDJ continue d’accueillir les jeunes âgés de 12 à 17 ans sur une base volontaire, avec respect mutuel et en tissant un lien de confiance. Maryse Viens, coordonnatrice, est dans le milieu depuis plus de 18 ans. Elle estime que les jeunes ont changé, mais qu’à la base, un jeune reste un jeune. Et même si l’instantanéité dans laquelle ils évoluent et le manque d’implication de leur part compliquent parfois la mise sur pied et la participation à diverses activités, ces jeunes n’en demeurent pas moins curieux, sensibles et avec divers besoins.

«Nous avons des règles de base: le respect est primordial et c’est tolérance zéro en ce qui concerne la drogue, l’alcool et les boissons énergisantes. On souhaite rendre les jeunes actifs, critiques et responsables. Dans ce qu’on vit, on ne voit pas les résultats maintenant. C’est deux, trois ans plus tard, quand on recroise le jeune. On ne voit pas l’impact que l’on a sur eux, mais je pense qu’on en a un. En tout cas, on leur donne ce que l’on peut», ajoute MmeViens.

Actuellement la MDJ accueille une dizaine de jeunes sur l’heure du dîner en semaine et une quinzaine en soirée. Les activités s’organisent en fonction des intérêts et de l’implication du groupe. Une soirée de films d’horreur, la participation à la Nuit sans abris de Sherbrooke, aller voir un match de hockey et la tenue de la Maison Hantée sont d’ores et déjà au programme. La coordonnatrice ajoute que la MDJ aimerait s’affilier comme autrefois avec d’autres organismes communautaires afin de s’impliquer de nouveau bénévolement dans la communauté.

Aussi, le 23 septembre, la MDJ soulignera son 35e anniversaire en organisant un BBQ où des hot-dogs seront vendus au coût de 1$. Tout au long de la journée, il y aura des jeux permettant de remporter des prix de participation offerts par des commanditaires locaux. De plus de 13h à 15h, Sports CBA sera sur place pour permettre de tester le Soccer Bulle, et ce, gratuitement.

Cette fête est l’occasion de venir rencontrer l’équipe de la MDJ et d’en apprendre un peu plus sur sa mission, ses actions et visiter l’endroit.

Rappelons que la MDJ de l’Or blanc fait partie du regroupement des Maisons de Jeunes du Québec avec un cadre de référence et que cette année, la semaine des MDJ se tiendra du 9 au 15 octobre prochain.