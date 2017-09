Une relève qui promet pour Asbestos et Richmond

Asbestos — Le Carrefour jeunesse-emploi du comté de Richmond/Drummond-Bois-Francs a clôturé la saison des emplois étudiants en tenant deux soirées de Gala à Asbestos et à Richmond les 12 et 13 septembre dernier.

Ces événements ont regroupé plus de 220 personnes. Parents, employeurs, partenaires et élus de la région étaient réunis pour donner une bonne main d’applaudissement aux 100 jeunes qui ont occupé un emploi ou un stage cet été, et ce grâce au programme Trio Étudiant Desjardins pour l’emploi via le volet Apprenti-Stage ou le volet Expérience Travail-Été. À Asbestos, ce sont 77 jeunes qui en ont bénéficié.

«Toutes les personnes présentes aux galas ont pu constater que nous avons une relève de qualité qui entre sur le marché du travail. Les galas ont permis de remettre de nombreuses bourses du mérite étudiant de 100$ en argent ainsi que des prix de présences. Elles ont aussi été l’occasion de souligner l’importance des employeurs qui permettent aux jeunes de faire leurs premières expériences de travail et de souligner l’excellence de certains d’entre eux via le prix Employeur Pro-Jeune», a expliqué Sylvie Bibeau, directrice générale Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond-Bois-Francs

Cette année, Marie-Claude Camiré de l’organisme FamillAction à Asbestos a remporté ce prix. Notons que 66 employeurs ou organismes ont accueilli les jeunes cet été à l’intérieur du programme.

«C’est important parce que pour que les étudiants puissent faire leurs premières armes sur le marché du travail, ça prend des employeurs qui leur donnent leurs premières chances», a ajouté la directrice.

Rappelons que le programme Trio Étudiant Desjardins pour l’emploi est organisé par les Carrefours jeunesse-emploi et est entièrement financé par les partenaires locaux. Le Carrefour jeunesse-emploi du comté de Richmond/Drummond-Bois-Francs est un organisme qui aide les jeunes de 16 à 35 ans dans leur cheminement vers l’emploi.