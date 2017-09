Trio étudiant Desjardins : une 9e édition réussie

Windsor (RC) – Pour une neuvième année consécutive, le projet Trio étudiant Desjardins pour l’emploi a soutenu les étudiants de la région dans leur recherche d’un emploi d’été. Cette 9e édition du projet a été rendue possible grâce au généreux soutien financier des Caisses Desjardins du Val-Saint-François et du Nord du Haut-Saint-François, ainsi que des municipalités du Canton de Valcourt, de Lawrenceville, Racine, Saint-Denis-de-Brompton, Stoke, Valcourt et Windsor.

L’engagement financier de ces partenaires, totalisant plus de 29500$, a permis aux 40 jeunes âgés de 14 à 21 ans de bénéficier d’une subvention pour un emploi d’été, ou pour un stage chez 26 employeurs de leur région.

Premier volet du Trio

Le premier volet, Apprenti-Stage, est destiné aux jeunes étudiants âgés de 14 à 16 ans en quête d’une première expérience de travail. Cette année, 30 étudiants ont participé à une formation préparatoire en emploi de six heures sur les techniques de recherche d’emploi, la rédaction du curriculum vitae, les entrevues d’embauche, le comportement au travail, les normes du travail et la santé et sécurité au travail.

Des 30 étudiants présents à la formation, 29 ont été sélectionnés en entrevue par 17 organismes à but non lucratif à Lawrenceville, Racine, Saint-Denis, Stoke, Windsor et Valcourt. À la fin des stages, chaque participant reçoit une bourse de 500$ pour ses efforts.

Deuxième volet

Le second volet, Expérience Travail-Été, alloue une subvention salariale aux employeurs désirant embaucher un étudiant âgé de 15 à 21 ans pour un emploi d’été dans sa région. Les jeunes qui ont participé au projet Trio étudiant Desjardins pour l’emploi ont bénéficié d’un encadrement par le coordonnateur de projet du Carrefour jeunesse-emploi, Mounir Younoussa. Ce dernier a effectué des suivis avec les étudiants dans leur milieu de stage ou de travail afin de veiller à leur développement professionnel et de s’assurer qu’ils vivaient une expérience professionnelle positive. ent, d’aider l’étudiant à développer ses compétences en emploie.

Troisième volet

Finalement, le troisième volet du programme, le Gala du Mérite étudiant, vise à reconnaître les efforts déployés par les étudiants durant l’été, en plus de souligner l’apport indispensable des partenaires financiers. Lors du Gala, des bourses de 500$ ont été remises aux participants du volet Apprenti-Stage. Également, des prix de présence de 50$ et trois certificats cadeaux d’une valeur de 150$ ont fait l’objet d’un tirage au sort parmi les étudiants et employeurs présents.