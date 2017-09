Il est temps de réserver pour les Vins et fromages de la Poudrière

Windsor (RC) – La soirée gastronomique des Vins et fromages 2017 aura lieu le mardi 26 septembre prochain. Cette année, cette soirée s’inscrit dans le cadre des célébrations de la 21e année d’existence du parc historique de la Poudrière de Windsor.

«Comme vous le savez, cette soirée est notre principale activité de financement. Les sommes amassées lors de cet événement permettent d’assurer la préservation du site ainsi qu’à continuer d’offrir des activités d’animation variées à nos nombreux visiteurs. Chaque année, la soirée Vins et fromages attire plus de 400 personnes de la région», mentionne le directeur de la Poudrière, Luc Cloutier.

Pour plus de renseignements ou pour réserver le plus tôt possible, communiquer avec l’équipe du parc historique au 819 845-5284.