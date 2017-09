Lancement de l’Espace de la diversité dans la MRC

Windsor (RC) – En marge des activités réalisées pour permettre la découverte des sept MRC de la région de l’Estrie, d’une part, et pour favoriser la rétention et l’intégration des immigrants en Estrie, d’autre part, la Fédération des communautés culturelles de l’Estrie présente le projet de l’Espace de la diversité dans la MRC du Val-Saint François.

Il s’agit d’un lieu rassembleur et propice aux échanges interculturels, à la découverte de nouvelles richesses dans l’interaction entre le patrimoine identitaire estrien et l’apport de la communauté immigrante dans le développement de la région de l’Estrie.

Les activités prévues se déploieront dans les sept MRC. Elles offrent l’opportunité aux immigrants de découvrir et de mieux connaître les différentes municipalités régionales de l’Estrie, d’évaluer les possibilités de s’y établir ou de s’y maintenir. C’est dans ce cadre que le Val-Saint-François accueillera l’Espace de la diversité le 24 septembre à Windsor au Centre communautaire René-Lévesque, à 11h30.

Cinq espaces

La population de la MRC est invitée à venir découvrir les Espaces suivants:

• L’Espace de dialogue des cultures, un lieu d’échange et de réflexion sur divers sujets représentants un défi en région. Il mettra l’emphase sur la problématique d’emplois auprès des immigrants, les perspectives d’avenir d’une part, et les défis à relever face à la pénurie de la main-d’œuvre pour les entreprises dans régions, d’autre part;

• L’Espace gastronomique, un lieu de découvertes culinaires qui ont façonné la gastronomie estrienne;

• L’Espace ludothèque familiale, lieu pour la pratique de différents jeux planétaires, mais méconnus dans la région;

• L’Espace folk thèque interactive, un espace où les visiteuses et visiteurs seront initiés à la pratique de plusieurs instruments de musique;

• L’Espace découvert sera un lieu d’échanges interculturels avec les communautés immigrantes et de l’apport de l’immigration au développement de l’Estrie.

À cette occasion, les intervenants procéderont au dévoilement de la plaque commémorative de l’Espace de la diversité, décernée en guise de reconnaissance pour la contribution importante des citoyennes et citoyens de la MRC du Val-Saint-François à la promotion de la diversité et de ses espaces. L’entrée au site sera gratuite et ouverte à toute la communauté de la Municipalité régionale de comté.