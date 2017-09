La population invitée au Marchedons

Windsor (RC) – La Fondation du Centre de la santé et des services sociaux (CSSS) du Val-Saint-François, en collaboration avec le comité organisateur du Marchedons, invite toute la population du territoire de la Municipalité régionale du comté (MRC) à venir courir et marcher afin de soutenir le CSSS pour la pratique de bonnes habitudes de vie.

L’événement annuel aura lieu le samedi 16 septembre dans l’environnement du Centre sportif J.A-Lemay. Les participants pourront s’inscrire dès 8 h 30. Les départs de la course ou la marche débuteront dès 10 h à partir de l’aréna. Le trajet se déroulera dans les sentiers du parc récréatif et de la Poudrière pour un parcours de 2.5 km qui sera exécuté 4 fois pour un total de 10 km.

« L’activité a pour but de promouvoir de saines habitudes de vies chez les jeunes dans le cadre des efforts du CSSS. Tous les fonds recueillis contribueront à soutenir des activités chez les jeunes demeurant dans le Val-Saint-François », précise le président de la Fondation, Denis Dion.

Jeux gonflables, courses et mise en forme collective avec la participation du California Gym de Windsor seront au programme. Il y aura aussi des remises de prix et une épluchette de blé d’Inde. L’entrée sera gratuite pour les bénévoles du Marchedons et les étudiants du primaire. Les coûts seront de 10 $ pour les étudiants du secondaire, 25 $ pour les adultes et 50 $ pour une famille.

Pour participer ou obtenir plus d’information, faites parvenir un courriel à denis.dion@locationwindsor.com avant le samedi 9 septembre et courez la chance de remporter une montre GPS d’une valeur de 100 $.