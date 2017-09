Nouvelles caméras photos pour le projet Reportages-photos

Richmond – L’école primaire du Plein-Coeur de Richmond s’est dotée de trois nouvelles caméras photos de qualité grâce à trois généreux donateurs. Il s’agit de la Caisse Desjardins du Val Saint-François, de la Fondation Christian-Vachon et de l’organisme Richmond et ses jeunes.

Suite à son décès survenu en juin, monsieur Richard Arsenault, qui assurait la direction du journal L’Ardoise, a laissé un montant d’argent à Richmond et ses jeunes et c’est grâce à ce don que l’organisme a pu soutenir un projet de plus.

Les 3 caméras porteront les noms suivant : caméra Desjardins, caméra Christian Vachon et caméra Richard Arsenault. Les appareils photos seront utilisés par des élèves afin de faire des reportages photos couvrant les activités vécues à l’école (sorties, invités, projets, sports, spectacles et autres évènements).

Les photos défileront sur un écran dans l’école afin que tout le monde puisse les voir. Ce projet aux valeurs entrepreneuriales se veut une source de motivation et de valorisation pour les élèves.