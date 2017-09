Le Groupe de la Soixantaine soutien les Shriners

Estrie – Afin d’encourager financièrement l’hôpital des Shriners, le Groupe de la Soixante basé à Sherbrooke a amassé des languettes de cannettes au profit des enfants handicapés. Parmi les 72 membres du Groupe de la Soixantaine actifs dans la région estrienne, une dizaine de membres provenant de Richmond, Saint-François-Xavier-de-Brompton, Sherbrooke et Windsor ont participé à la cueillette de fonds. À l’avant de la photo apparaissent à partir de la gauche Yves Mercier (trésorière), François Moreau (président) et André Baillargeon (directeur). À l’arrière : Martha Morand (membre), Norma Murray (membre), Marielle Desjardins (secrétaire financière), Jean Luc (membre), Louise Rodrigue (secrétaire archiviste) et Normand Lavoie (préposé à l’accueil).