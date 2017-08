Belle participation et du soleil pour la Fête foraine

Saint-Claude (RC) – La journée de samedi a été clémente à souhait avec un soleil bien dosé qui a incité les Saint-Claudiens et Sainte-Claudiennes à participer aux activités de la Fête foraine, qui a profité aussi de la présence des gens provenant des régions avoisinantes.

La fin de semaine a débuté durant la soirée de vendredi avec la projection en plein air sur grand écran du film pour enfant Le Bébé Boss, qui a aussi été apprécié des parents et adultes. «Malgré une température frissonnante, la plupart des participants s’étaient munis d’un vêtement chaud et c’est environ 90 enfants et adultes qui regarder le film. Ils ont ensuite profité du feu de joie, des saucisses et des guimauves», mentionne la technicienne en loisir, Jennifer Bergeron.

Quant la journée de samedi, l’affluence a été très bonne avec plusieurs activités au programme. Tournoi de balle, artisans, spectacle de magie, voitures anciennes et modifiées, visite de la caserne des pompiers «flambant neuve», jeux gonflables, petite ferme pour les jeunes et autres volets ont contribué à donner le rythme jusqu’à la fin de l’après-midi. «Le cinéma en plein air et les danses de lignes avec Nicole Dion étaient deux nouveautés qui ont plu et elles devraient être de retour l’an prochain», prévoit MmeBergeron.

Au nom de ses collègues qui ont encouragé la Fête foraine, le maire Hervé Provencher a de nouveau apprécié l’effort des bénévoles et de la technicienne en loisir de la Municipalité. L’édition2017 s’est achevée en soirée avec la musique du Groupe Nomade.