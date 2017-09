Une loterie-voyages pour le mieux-être des gens d’ici

Estrie – Secours-Amitié Estrie a lancé lundi la 35e édition de sa loterie-voyages. Cette campagne de financement permet, annuellement, de maintenir un service d’écoute téléphonique de qualité auprès des Estriens et Estriennes qui ont besoin d’être entendus.

L’organisme est une ressource importante sur l’ensemble de l’Estrie, qui regroupe notamment les MRC du Val-Saint-François et Des Sources. Le préfet du Val-Saint-François et maire de Stoke, Luc Cayer, est au nombre de ceux et celles qui appuient l’organisme.

La détresse humaine est sans cesse grandissante au sein des communautés et l’Estrie n’en fait pas exception. En 2016-2017, Secours-Amitié Estrie a répondu à 9 718 appels. De plus en plus de gens osent demander de l’aide auprès de diverses ressources. Pour Secours-Amitié, cette aide se traduit chaque année par l’implication d’une cinquantaine de bénévoles. Grâce à leur désir de tendre une oreille attentive, l’organisme est en mesure d’offrir une présence réconfortante aux personnes qui appellent et ce, jour, soir et nuit, 365 jours par année.

À l’écoute de la détresse humaine

En se procurant un billet de loterie, on s’assure de fournir à Secours-Amitié les fonds nécessaires pour appuyer le personnel en place au recrutement et à la formation des écoutantes et écoutants. «Les bénévoles sont notre richesse et notre force. Sans eux, Secours-Amitié ne pourrait pas réaliser sa mission. En les soutenant et en leur offrant un encadrement répondant à leurs besoins, on cultive leur intérêt et ils sont davantage à l’aise dans le cadre de leur bénévolat», souligne Patricia Hamel, directrice de l’organisme.

Dépression, angoisse, solitude, deuil, difficultés de couple et une diversité de situations faisant partie du mouvement de la vie son le quotidien de Secours-Amitié Estrie. Formés pour répondre à tous types d’appels, les bénévoles se relaient aux quatre heures afin d’assurer une présence continuelle au bout du fil. L’an dernier, l’écoute a représenté plus de 8 064 heures! Dans près de 44% des appels reçus, les gens révèlent qu’ils vivent une solitude à assumer. Secours-Amitié prévient l’isolement en tendant l’oreille à celui et celle qui en ont besoin.

Une loterie intéressante

De la fin d’août jusqu’au mois d’octobre, seulement 425 billets de loterie-voyages seront en circulation aux prix de 144$ chacun. Il y a 12 destinations-voyages et 60 chèques-cadeaux à gagner entre les mois de novembre 2017 et juillet 2018. Un immense merci pour la fidélité et la générosité des commanditaires: Club voyages Orford, Pâtisserie Duquette, Euphorik Centre de beauté, Spa Algua Sulis, Resto-brasserie Le Dauphin et Andrius Valevicius.