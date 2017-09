Un autre bon coup de pouce pour Jacob

Danville (SM) — Les Chevaliers de Colomb conseil 3322 de Danville ont remis un chèque de 5775$ aux parents de Jacob afin qu’ils puissent se procurer une chambre hyperbare.

Cette somme provient du plus récent souper spaghetti organisé par les Chevaliers ainsi que de nombreux dons reçus par la population.

Jacob vient d’avoir trois ans. Il est atteint d’hypotonie musculaire, une maladie qui l’empêche de se mouvoir, de déglutir et de parler comme le font les enfants de son âge. Une chambre hyperbare pourrait aider sa condition. Ses parents se retroussent les manches depuis plusieurs mois pour trouver la somme nécessaire pour lui en procurer une. Une page de sociofinancement one dollar gift (https://www.onedollargift.com/ca-fr/Reve-Une-chambre-hybare-pour-Jacob-20476) et une page Facebook une chambre hyperbare pour Jacob ont été crées et plusieurs activités-bénéfices ont déjà eu lieu.

Rappelons d’ailleurs que les Chevaliers de Colomb de Danville ont également défrayé la location de la chambre hyperbare pour la durée d’un traitement d’une quarantaine de jours.