Danville est en fête!

Danville (SM) — Depuis 1980, les Danvillois et les Danvilloises se rassemblent lors de la fête au village, événement festif qui souligne la fin de l’été.

En parallèle au Symposium des arts de Danville, cet événement familial gratuit permet de se rassembler tout en participant à plusieurs activités. Le coup des festivités sera donné le vendredi. Les aînés pourront prendre part au traditionnel dîner à la salle des Chevaliers de Colomb dès midi. En après-midi, il y aura de la danse country. Marilou Ferland, de Les Ateliers du Pissenlit, est en charge de l’animation jeunesse sur le site. Ainsi, le samedi et le dimanche, dès 10h seront présentés Les contes du Pissenlit (avec Marie Tison) suivi d’un bricolage. À 11h, ce sera l’ouverture des très populaires jeux gonflables. À midi, Madame Pissenlit présentera un spectacle Dont vous êtes le héros suivi d’une Pinata à 13h30. Le dimanche à 15h, Studio K présentera un spectacle de danse, le spectacle de Talent à revendre étant une erreur dans la programmation.

Et il ne faudrait pas oublier le traditionnel tournoi de balle au Parc Donald Roy. Une vingtaine d’équipes disputeront des parties le vendredi dès 19h jusqu’à la finale qui sera disputée le dimanche en soirée.

Toujours le vendredi en soirée, se tiendra un bingo sous le grand chapiteau. Et les jeunes de 6 à 17 ans ne seront pas en reste puisque la Maison des jeunes de Danville leur organise une discothèque.

Le samedi et le dimanche, dès 9h, des artisans locaux seront sur place pour le grand bazar.

Le Gala folklorique se déroulera le samedi de 13h à 17h avec l’orchestre de Mario Provencher et les Rythmiques. Les inscriptions débuteront à 11h. En soirée, le souper du président sera servi aux convives juste avant le Samedi soir rétro mettant en vedette Les Diamonds, Eddy Mourra et Jean et Christianne.

Une grande messe sera donnée sous le chapiteau dès 10h le dimanche et elle sera suivie du brunch préparé et servi par les Chevaliers de Colomb de Danville. Un tournoi de fer se tiendra dans l’après-midi et un souper spaghetti débutera à 17h. Et durant toute la journée, les artistes Bob Goguen et Dark Wisky, Dan Roy, Sonia Champagne et Carolyne Jomphe s’occuperont de la partie musicale.

«Je tiens à remercier les commanditaires et partenaires financiers, de même que la quarantaine de bénévoles qui œuvrent au bon déroulement de l’événement», a conclu Daniel Hinse, président du comité organisateur de la Fête au village2017.