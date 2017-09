La Féerie du Feu et de l’Eau à Asbestos

Asbestos (SM) — Le Club de Chasse et Pêche Larochelle souhaite remercier les riverains et la population en leur offrant une soirée féerique le 2 septembre prochain.

«Nous aimerions que l’événement devienne une belle tradition de clôture de notre saison estivale tout en rappelant à tous que notre plan d’eau est un joyau de notre patrimoine collectif qu’il faut préserver afin d’en faire bénéficier aussi les générations futures» expliquent Alain Jacques, du comité organisateur de La Féerie du Feu et de l’Eau. Selon, c’est l’événement parfait pour sensibiliser la population des municipalités riveraines à la richesse que représente ce plan d’eau.

Le comité a travaillé d’arrache pied pour amasser les 4000$ nécessaires à la tenue de l’événement, et il souhaite d’ailleurs profiter de l’occasion pour remercier toutes les personnes qui ont contribuées.

Ainsi, dès 18h, un souper spaghetti sera servi au Club au coût de 12$, suivi d’une soirée musicale, qui se poursuivra après les feux d’artifice qui se dérouleront à 21h. En cas de pluie, l’événement sera reporté au dimanche 3 septembre à la même heure.

Mentionnons pour finir que les fonds amassés serviront au bon fonctionnement du Club Chasse et Pêche Larochelle, organisme à but non lucratif.