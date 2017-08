Modifications des travaux sur la 243 et l’autoroute 55

Canton de Melbourne – Au sujet des travaux qui ont débuté le 16 août et qui devraient se terminer le 11 octobre prochain, Transport Québec annonce des modifications de l’avis d’entraves concernant la route 243 à Canton de Melbourne, entre l’accès à l’autoroute 55 en direction nord et 250 mètres au sud du chemin Graigner. La circulation est déviée et en continu ; la hauteur maximale est réduite à 4,5 mètres ; la limite de vitesse est fixée à 50 km/h ; la largeur des voies est réduite à 3,5 mètres.