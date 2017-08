Une scène locale pour le Festival des Gourmands

Asbestos (SM) - Alors que les spectacles du Festival des gourmands se déroulaient autrefois majoritairement sur la scène Loto-Québec, une entreprise de la municipalité a décidé de s’investir en créant un partenariat avec l’événement.

ABS Remorques Inc. fête son 30e anniversaire cette année et une association avec l’entreprise Manac Inc.

«On avait envie de redonner à la ville, de développer notre implication sociale. C’est notre 30e anniversaire cette année et le Festival fêtera ses quarante ans l’an prochain. On aimerait alors souligner ça», indique Pierre-Olivier Gouin, membre de l’équipe d’ABS et responsable du dossier en compagnie de Jean-François Gouin. Même si le commanditaire de la scène principale change, la formule demeure la même.

«Nous allons de plus participer à la parade et avons fait faire du matériel promotionnel qui sera distribué sur le site du Festival», ajoute Jean-François.

Tous deux ont également tenu à mentionner l’importance que revêt l’événement pour les organismes de la région. En effet, rappelons qu’à la base, le Festival permet de financer les activités de bons nombres d’organismes de la municipalité.

«L’argent amassé dans les douze cabanes qui servent des repas est redonné à la communauté. C’est beaucoup de travail pour les organismes, mais ça les aide aussi», ont-ils ajouté. Le Festival vit pour sa part avec l’argent amassé lors de la vente des entrées, de la bière et les commanditaires et partenaires financiers.

Rappelons en terminant qu’ABS Remorques Inc. est une entreprise asbestrienne spécialisée dans la fabrication de semi-remorques à convoyeur qui embauche actuellement 35 personnes.