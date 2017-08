L’importance de s’impliquer dans sa communauté

Asbestos (SM) - Année après année, le comité organisateur travaille fort pour offrir à la population un Festival à la hauteur de ses attentes.

Tout au long de l’année, l’équipe se rencontre afin de planifier les spectacles et activités, espérant toujours plaire à la population.

«Notre Festival est très rassembleur et a survécu au temps malgré bien des embuches et bientôt nous fêterons 40 années de festivités!» ajoute Anne Guillemette, membre du comité, et native d’Asbestos qui a à cœur la tenue de l’événement. La relève des membres du comité est aussi importante car sans ces bénévoles, il n’y aurait pas de Festival.