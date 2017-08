45e anniversaire, 45 ambassadeurs et ambassadrices et 45 000 $

Estrie (RC) – À l’automne 2017, Secours-Amitié Estrie célébrera son 45e anniversaire de fondation. C’est un événement que la direction, intervenants et bénévoles veulent souligner de façon particulière, poursuivant ainsi deux principaux objectifs.

« Le premier a pour but que Secours-Amitié soit mieux connu de diverses clientèles ciblées, c’est-à-dire les personnes qui auraient besoin de notre service d’écoute téléphonique ; celles qui pourraient avoir de l’intérêt et le potentiel pour devenir bénévoles à l’écoute ; les diverses entreprises et organisations à qui nous pourrions offrir nos formations sur mesure à l’écoute active, ainsi que les bailleurs de fonds susceptibles d’appuyer financièrement la cause », énumère la directrice générale, Patricia Hamel.

À court et moyen terme, cette visibilité a comme but principal d’augmenter le nombre de bénévoles à l’écoute, et ce, afin de pouvoir répondre à la demande croissante des personnes qui, dans tout le territoire desservi, incluant les MRC du Val-Saint-François et des Sources, vivent des situations de détresse et ont besoin de l’organisme estrien.

Montant symbolique

Le deuxième objectif vise à ce que Secours-Amitié recueille le montant symbolique de 45 000 $ en cette année du 45e anniversaire. Ce montant permettrait notamment trois objectifs :

De consolider et de développer l’offre de services et avoir, idéalement, deux bénévoles par quart d’écoute ;

d’offrir davantage de formations aux bénévoles qui assument les quarts d’écoute de jour, de soir et de nuit pendant la semaine et les fins de semaine ;

de bonifier les activités et l’environnement de travail afin de faciliter la rétention des bénévoles en leur offrant un milieu de vie accueillant et chaleureux.

Recrutement

« Pour de faire, nous travaillons actuellement au recrutement de 45 personnes qui accepteront, pour cette année, d’être les ambassadeurs et ambassadrices de Secours-Amitié Estrie. Pour assumer ce rôle, nous leur demandons les engagements suivants », indique Mme Hamel :

Pour plus d’information, communiquez avec Patricia Hamel au 819 823-5400, par courriel à patricia.hamel@secoursamitieestrie.