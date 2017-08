Belle réussite du 5 à 7 au profit de Ian Leblanc

Saint-François (RC) – C’est au départ des vacances de la construction qu’un 5 à 7 avait lieu au Camping du Lion de Christian Leblanc et Guylaine Daigle le vendredi 21 juillet. Pour cette occasion particulière, plus de 200 personnes regroupant des proches, amis et partisans, dont les membres des familles Leblanc et Véronneau, ont encouragé Ian Leblanc qui lutte contre le cancer.

«Un total de 335 billets à 20 dollars l’unité pour 6 500$, des dons en argent et des cartes de souhaits cumulent tout près de 7 000$. Le frère de Sophie Véronneau (conjointe de Ian), Samuel, qui est peintre animalier, a offert une toile représentant deux orignaux en guise de prix de participation. De plus, une douzaine de commanditaires ont remis une vingtaine de prix de présence», mentionne Linda Leblanc, qui a participé de près à l’événement.

Le 5 à 7 a aussi été l’occasion d’apprécier la présence de la chanteuse Jacynthe Véronneau qui chanté en duo avec Joanne Leblanc en duo et en solo avec Jocelyn comme accompagnateur. Pour sa part, le père de Jacynthe et Sophie, qui sont gérants à la Ferme Saint-Jean de Saint-François-Xavier-de-Brompton, Pierre Véronneau, a concocté une nouvelle recette de saucisses qui incorpore du fromage en grains de l’entreprise de Saint-Georges-de-Windsor. Une dégustation qui a été en demande durant toute l’activité-bénéfice.

«Ian est fort moralement et a beaucoup de proches et d’amis qui sont très impliqués autour de lui», mentionne son épouse, Sophie. Quant à Ian, il a apprécié l’effort de la levée de fond. «Je remercie toutes les personnes qui ont préparé ce 5 à 7 avec l’aide des bénévoles et des commanditaires. Merci à tous!»

Prix de présence et partenaire

Monique Sunborg, Maryse Grimard (2 fois), Édith Bineau, Nova Fredette, Denis Lemieux (2 fois), Valérie Coutu, Guy Boisvert, Pierre Cadorette, Maryse Lussier, Émilie Duchesne, François Bourdeau, Liette Lampron, Gilles Benoit, Luc Saint-Pierre, Stéphane Bourget, Luc Lussier, Alain Desrosiers, Jasmine Maurice, André Nadeau et François Poirier sont les gagnants des prix de présence. Les commandites provenaient du Camping du Lion, Proxim Steve Babin, Camping Saint-Marjorique, Resto Pub du St-Gab’s, Léveillé Autos, Bonheur d’Italie, Atelier Lavoie, Pronature, Valentine, Lave-auto Dépan’Express A+, Savoroso, Hontech et le musicien Jocelyn Leblanc.