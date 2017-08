La Foire minéralogique d’Asbestos, une activité qui plaît toujours

Asbestos — Depuis maintenant 24 ans, la Foire minéralogique d’Asbestos, présentée par le Club de minéralogie d’Asbestos, se déroule lors de la fin de semaine du Festival des gourmands. Bijoux artisanaux, vitraux, outils de prospection, fossiles et pierres de collections se retrouvent à l’aréna Connie-Dion les 19 et 20 août prochain.

Durant l’année, le Club, qui compte à ce jour quelque 140 membres, organise des sorties, dont une dizaine à la mine Jeffrey. Dans les locaux de l’organisme, on retrouve du matériel spécialisé permettant de travailler les pierres. Et durant l’année, le Club est ouvert au public les mardis soirs, une belle occasion de découvrir toute une collection de minerais. Quelques ateliers sont également au programme les samedis pour les membres, en plus des activités avec les autres Clubs.

Responsable de la Foire minéralogique, c’est en 2012 que le Club décide de déménager l’événement à l’aréna afin de pouvoir recevoir d’une part plus d’exposants et d’autre part plus de visiteurs.

«Le nombre d’exposants se maintient. Cette année, nous en recevons 51 pour un total de 102 tables d’expositions. Au fils des ans, le nombre de visiteurs se situe entre 3500 et 4000 durant les deux jours. Nous sommes la 3e exposition de minéraux en importance au Québec et c’est gratuit pour les visiteurs», précise l’organisateur de l’événement Jean-Yves Lévesque.

35 bénévoles œuvrent au bon déroulement de la Foire, que ce soit pour l’installation du site, l’accueil des exposants, la gestion du stationnement, etc. M.Lévesque s’occupe quant à lui d’établir les contacts avec les exposants et la publicité de l’événement, en plus de gérer son bon déroulement. Bref, toute une équipe de bénévole travaille d’arrache-pied pour offrir cette exposition, dont les coûts avoisinent les 12000$, à toute la population.

Mentionnons pour finir qu’une navette gratuite assure le transport des visiteurs entre le site principal du Festival des gourmands et l’Aréna Connie-Dion (ADC), et ce durant les heures d’ouverture de la Foire, soit le samedi 10h à 19h et dimanche 10h à 17h. Le tirage d’un prix sera également effectué pour chacune des journées de l’événement.