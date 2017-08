La première édition du Festivol se tenait en fin de semaine à Asbestos.

Asbestos - Habituellement présenté la première fin de semaine du mois d’août, le Fun fly du Club Aéromodèles Asbestos s’est transformé cette année en Festivol Provincial, organisé par Patrick Roy et Steeve St Cyr.

Plus structuré que le Fun fly, (les vols n’étant pas libres, mais programmés) ce spectacle aérien rassemblait plus de 70 pilotes provenant de différents clubs du Québec, du Canada et même des États-Unis, venus offrir gracieusement des démonstrations de vols. Une quarantaine de roulottes et de VR étaient ainsi installés aux abords du terrain à Danville.

«Pour ce premier évènement de grande envergure, le commandant Robert Piché a accepté sans hésiter d’être le président d’honneur. Et le jeune pilote Kevin St Cyr était également parmi les têtes d’affiche de l’événement», précise M. Roy.

Quelque 2000 visiteurs sont ainsi venus assister aux prouesses de ces pilotes et admirer des modèles ayant des envergures d’aile de plus de 10 pieds et ayant une échelle de 40% par rapport aux modèles réels.

Des vols de nuit ont même eu lieu, suivis d’un spectacle musical et d’un feu d’artifice. Il faut dire que la météo laissait craindre le pire aux organisateurs, mais seulement un court épisode de pluie est venu arrêter les démonstrations durant quelques minutes.

Les deux passionnés d’aéromodélisme espèrent bien répéter l’expérience dans les prochaines années. L’organisation tient à remercier tous les commanditaires tant financiers que matériels sans qui la tenue de cet événement aurait était difficile.