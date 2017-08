Quatre mois de travail pour le retour du Sacré-Cœur

Richmond (RC) – La statue du Sacré-Cœur est de retour à proximité de l’église Sainte-Bibiane depuis la semaine dernière. L’inauguration officielle aura lieu dimanche prochain, mais l’événement est d’abord celui d’un défi qui a réuni deux gars de la région Windsor, Jean-Marie Couture et Gilles Letarte, qui ont mis quatre mois à remettre le socle et la statue dans un état surprenant. À eux s’ajoute l’épouse de M. Couture, Thérèse Chabot.

« Ce n’était pas évident de pouvoir trouver des gens ou des entreprises liés de près ou de loin au patrimoine religieux, d’une part parce que les coûts sont élevés et que l’état du Sacré-Cœur était déjà en mauvais état après tant de décennies », considère Lucie Bouchard, animatrice paroissiale et agente pastorale pour la Fabrique Sainte-Bibiane. Cependant, beaucoup de paroissiens et de citoyens ont déploré le vandalisme qui s’est produit en mars 2016. »

Au fait du vandalisme qui pose encore quelques énigmes sur la façon d’avoir décroché le pauvre Sacré-Cœur, le temps a passé jusqu’à ce que Jean-Marie Couture s’illumine à l’endroit d’un possible projet lui permettant de retaper la statue, et surtout d’ajouter une corde à son arc. Il faut ici préciser que M. Couture est au nombre d’une famille à travers laquelle s’ajoutent des cousins et des oncles dont le nom d’affaires « Bodco » est encore une référence audible.

Jean-Marie Couture est cependant à son compte depuis 22 ans avec son épouse. Installés à quelques pas du territoire de Windsor, leur commerce situé à Val-Joli, Rose Victoria Décors d’événements, est connu de plusieurs gens d’affaires, organismes et particuliers du Val-Saint-François, mais également reconnus au Québec et autres provinces canadiennes, particulièrement pour leurs décors de ferblanterie dans le cadre de congrès, promotions, foires commerciales, célébrations et divers événements.

Quant à Gilles Letarte qui a œuvré à Windsor et dans le secteur Greenlay, il a été à son compte durant de nombreuses années à titre de carrossier, peintre et débosseleur. Sa participation au projet de son ami lui a permis d’apporter un coup de main, surtout au niveau du visage et des mains des la statut. À eux s’ajoute Mme Chabot qui, à travers les occupations du commerce, a pris en photo le cheminement du projet, surtout au niveau du visage et des mains de la statue.

4 mois et 400 visses

À l’apport de Jean-Marie Couture et Gilles Letarte, la paroisse a fait appel pour le socle de pierre de la statue des artisans membres du Conseil des métiers d’art du Québec. Le bloc provenant de la Saint-Marc-des-Carrières a été taillé et installé sans encombre sous la supervision du sculpteur et tailleur de pierre montréalais Alexandre Maquet.

Quant à la longue étape qui allait suivre, c’est dès le départ que Jean-Marie Couture et Gilles Letarte se sont mesurés à une statue et des poteaux complètement effrités. Le travail de moine a nécessité la pose d’innombrables plaques minuscules d’inoxydable (stainless), environ 400 visses et beaucoup de patience.

Inauguration

À l’approche de l’inauguration dominicale du 20 août qui aura lieu dès 10 h 30, les principaux intervenants se sont réunis durant la semaine dernière devant le Sacré-Cœur et son nouveau socle.