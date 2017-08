Une Montréalaise remporte le premier crédit-voyage

Windsor – Voici la photo de la gagnante du premier des six crédits-voyage de la Fondation du Centre de santé et de services sociaux du Val-Saint-François pour l’année 2017. « Ce premier tirage a eu lieu lors du souper de homards en juin dernier et c’est Mme Suzanne Gagnon, une résidante de Montréal, qui a gagné le crédit-voyage. Elle est la sœur de Nicole Gagnon, une bénévole de Saint-François-Xavier-de-Brompton qui très appréciée de la Fondation et autres organismes de la région », précise le président de la Fondation, Denis Dion. (RC)