Treize projets pour le développement du Val-Saint-François

Richmond (RC) – La Municipalité régionale de comté (MRC) du Val-Saint-François a annoncé durant juillet un investissement de 139 371 $ en provenance du Fonds de développement des territoires (FDT) au sujet 13 projets. L’objectif est de soutenir des projets d’organismes à but non lucratif, de coopératives et de municipalités visant l’amélioration de la qualité de vie des citoyens.

« Tous ces projets ont été sélectionnés parce qu’ils vont contribuer au développement économique, culturel et social du Val-Saint-François », mentionne Luc Cayer, préfet de la MRC et maire de la Municipalité de Stoke.

Les projets financés sont les suivants :

01. Marché public de Valcourt désigné Valcourt 2030 : 3 850 $. Organisation d’un marché public saisonnier qui prendrait place au parc Camille-Rouillard.

02. Réseau pédestre des Sentiers de l’Estrie : 35 000 $. Aménagement de 10 kilomètres de sentiers dans les monts Stoke, permettant la création de boucles touristiques.

03. Club de plein air WIXX de Val en forme : 2 500 $. Maintien du camp WIXX pour les jeunes de 12 à 14 ans ayant pour but de leur faire découvrir des activités dans le Val-Saint-François et de leur offrir diverses formations.

04. École Saint-Francis : 12 500 $. Réaménagement et embellissement du parc-école Saint-Francis à Richmond.

05. La ruée vers l’ardoise du Centre d’interprétation de l’ardoise : 7 000 $. Examen du potentiel archéologique de l’ancienne carrière Old Prince Albert située sur le terrain d’Ardoise Kingsbury.

06. Terrain de soccer de la Fondation la Chanterelle : 20 000 $. Construction d’un terrain de soccer à 11 joueurs afin de compléter l’offre actuelle du terrain à 7 joueurs de l’école primaire à Valcourt.

07. Société du patrimoine de Racine-Brompton-Gore : 3 000 $. Création d’un petit musée et d’une zone d’archives dans la nouvelle bibliothèque de Racine afin de mettre en valeur le patrimoine historique et culturel de la communauté.

08. Loisirs de Racine : 10 000 $. Acquisition d’équipements sportif et culturel en lien avec l’implantation du plateau multisports sur le terrain des loisirs de Racine en 2016.

09. Aire de service du Marché champêtre de Melbourne : 5 000 $.

Achat d’équipements afin d’améliorer les services offerts à la population lors des dîners du samedi sur le BBQ durant la période estivale.

10. Modernisation des infrastructures de l’Exposition agricole du comté de Richmond : 20 000 $. Achat d’équipements afin d’assurer le bien-être des animaux, la sécurité des visiteurs et pour améliorer

les pratiques environnementales lors de l’exposition agricole située à Canton de Cleveland.

11. Habitation pour personnes retraitées de la Corporation de développement économique de Richmond : 5 000 $. Réalisation d’une étude afin de valider les besoins et la viabilité d’une habitation pour personnes retraitées autonomes dans la région de Richmond.

12. Circuit de boucles de cyclotourisme de la MRC du Val-Saint-François : 8 021 $. Création d’un circuit de cyclotourisme composé de trois boucles distinctes permettant aux cyclistes de parcourir les jolies routes du Val-Saint-François.

13. Terrain de jeux multisports de Lawrenceville : 7 500 $. Conversion de l’actuel terrain de tennis en terrain multisports afin d’améliorer la qualité de l’offre de sports et de loisirs pour les citoyens de tous âges.