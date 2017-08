Une fête pour les 103 ans de Mme Bernice Beattie

Cleveland (RC) – Bénévole bien connue dans la région de Richmond, Eileen Perkins a pris soin de souligner l’anniversaire de MmeBernice Beattie. « Résidente du CHSLD Wales, MmeBeattie a été honorée lors d’une récente réunion pour célébrer son 103e anniversaire. »

L’après-midi s’est déroulé agréablement dans le salon principal de la résidence. Beaucoup de personnes ont contribué et assisté à la fête avec la remise de cadeaux, incluant quatre gâteaux faits maison et de la musique de fond. Parmi les invités, le maire du Canton de Cleveland, Herman Herbers, a parlé du dévouement de la centenaire.

« MlleBeattie est née et a vécu son enfance sur la ferme Beattie, située sur le chemin Saint-Cyr près de Richmond. Par la suite elle est devenue enseignante dans le cadre d’une carrière qui a duré plus de 30 ans. Elle a pris sa retraite en 1975 et est retournée à la ferme familiale pour consacrer ses talents à s’occuper de sa famille et de sa communauté », mentionne MmePerkins.