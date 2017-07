Le Centre d’action bénévole fait relâche

Windsor (RC) – À l’occasion du dîner offert à ses bénévoles qui feront relâche pour quelques semaines bien méritées, l’équipe du Centre d’action bénévole (CAB) de Windsor a pu profiter de la terrasse du Parc historique de la Poudrière où une soixantaine de leurs partisans annuels ont savouré un repas estival de hot-dogs et hamburgers et d’un bon choix de légumes et de fruits.

« C’est environ 120 bénévoles qui font relâche parmi lesquels plusieurs sont déjà en vacances à l’extérieur. Nous avons quand même habituellement la moitié de nos bénévoles qui participent au dîner. Cette rencontre est toujours agréable et ça permet de revoir d’autres bénévoles qui s’impliquent », constate Louise Tremblay, coordonnatrice auprès des bénévoles.

Par ailleurs, pour une deuxième année consécutive, 450 repas ont été cuisinés et congelés à l’avance, ce qui permet aux bénéficiaires de la popote roulante d’avoir des repas dont il suffit de décongeler durant la période où les bénévoles seront en vacances.