Opération Groenland pour France Godbout

Saint-Denis – France Godbout, résidante de Saint-Denis-de-Brompton, a décidé de se dépasser au profit d’Opération Enfant Soleil en participant à l’expédition « Opération Groenland ». Elle quittera le pays accompagnée de 25 autres voyageurs, dont l’aventurier Frédéric Dion, pour aller vivre l’aventure dont elle rêve depuis plus d’un an et pour laquelle elle s’est surpassée afin d’amasser des fonds pour les enfants malades, principale source d’inspiration et de motivation pour elle. Le séjour s’étalera du 22 juillet au 5 août.

Opération Groenland est née d’une initiative d’Opération Enfant Soleil dans le cadre de son 30e Téléthon, en collaboration avec les Karavaniers. Cette expédition hors du commun, qui conjugue aventure et philanthropie, amènera les 26 voyageurs à se promener à travers les glaciers de Karale, en kayak, jusqu’aux aiguilles granitiques de Storebror qu’ils exploreront à pied. Le porte-parole du voyage, Frédéric Dion, qui est à la fois aventurier et conférencier, sera de la partie et partagera son expérience et sa détermination avec les participants.

L’objectif de départ de cette collecte de dons a été largement dépassé avec plus de 100 000 $ amassés grâce aux participants engagés, aux généreux partenaires ainsi qu’aux donateurs qui ont choisi d’encourager les participants sur leur page de don en ligne.

Chaque jour est un nouveau défi pour les enfants malades et leur famille, et les voyageurs souhaitent amasser encore plus de dons d’ici la fin de leur voyage. Pour tous celles et ceux qui veulent encourager ce mouvement, il suffit de joindre le site internet www.operationgroenland.ca et suivre le groupe durant leur aventure sur la page Facebook Opération Groenland.

À propos de France Godbout

Pharmacienne de métier depuis plus de 30 ans, France Godbout a été propriétaire de la succursale Familiprix à Windsor. Ce partenaire d’Opération Enfant Soleil organise des activités en succursales et a donné envie à Mme Godbout de s’impliquer personnellement en participant à Opération Groenland. « Ma raison pour amasser des fonds pour Opération Enfant Soleil : dire merci à la vie! J’ai la chance d’avoir des enfants et des petits-enfants en santé et je veux aider ceux qui n’ont pas cette chance. »