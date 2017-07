Un Jamboree réussi pour les Scouts de l’Érable

MRC des Sources (SM) - Du 2 au 7 juillet dernier, plus de 2000 personnes ont participé au Jamboree national 2017 des Scouts de l’Érable pour souligner les 110 ans du mouvement scout.

Ce Jamboree, ouvert à toutes les branches scoutes (jeunes âgés entre 7 et 25 ans) de l’Association des Scouts du Canada, avait lieu à Sherbrooke. Durant ces quelques jours, les jeunes ont pu concrétiser les apprentissages faits en cours d’année et mettre en pratique leurs aptitudes en expérimentant de nouvelles activités, de nouveaux sports et en relevant différents défis personnels. Plus de 640 installations (tentes et hamacs) ont envahi l’école Alexander Galt. Les Scouts de l’Érable sont fiers de pouvoir célébrer ce 110e anniversaire avec les Sherbrookois.

Il faut dire que c’est le même comité organisateur qui était en charge du Camporee Mystérieuse Atlantide organisé en 2013 pour souligner le regroupement des districts de l’Estrie et du Centre-du-Québec. «Cette année, la programmation était adaptée à chaque tranche d’âge afin que les jeunes relèvent des défis réalistes. Il y avait aussi des activités spéciales. Lors de leur inscription, ils ont pu choisir leurs activités», a conclu Marie-Claude Boutin, Agente de développement et communications, Les Scouts de l’Érable.