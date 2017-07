Production Porc Plus déboutée

Saint-François (RC) – En date du 7 juillet dernier, la Presse canadienne, sous la plume de Ryan Remiorz, a fait état du jugement rendu par le juge Martin Bureau de la Cour supérieure au sujet de l’appel de la porcherie Productions Porc Plus située sur le territoire de la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton. L’entreprise poursuivait une dizaine de citoyens pour des dommages et intérêts liés à des pertes de revenus.

L’entreprise considérait que le regroupement avait fait preuve d’acharnement dans leurs nombreuses tentatives judiciaires et extrajudiciaires de faire cesser la construction d’une maternité de 2340 porcs.

Dans son jugement rendu le jeudi 6 juillet, le juge Bureau retient que les arguments n’ont pas suffi à le convaincre que les citoyens avaient agi de manière fautive et empreinte de mauvaise foi. « Le regroupement a utilisé tous les moyens accessibles pour empêcher l’implantation de la nouvelle porcherie, et ce, jusqu’à la limite raisonnable. Mais il est difficile, sinon impossible, de reprocher à tout citoyen qui considère que son environnement risque d’être perturbé par l’arrivée d’une telle production. de faire des pieds et des mains pour s’assurer que rien n’est oublié dans l’analyse du projet », a précisé le juge Bureau

Suite au verdict, le propriétaire de l’entreprise, Jocelyn Saint-Laurent, a trente jours pour faire appel du jugement.