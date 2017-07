Faciliter l’entraide entre les services incendie

Danville (SM) - Le 21 juin dernier, six municipalités ont signé une entente de fourniture de service relative à la protection contre les incendies.

C’est à la caserne 22 de Warwick que des représentants des villes de Chesterville, Danville, Kingsey Falls, Saint-Félix-de-Kingsey, Tingwick et Warwick étaient réunis pour procéder à la signature officielle de l’entente.

D’une durée de trois ans, cette entente permettra aux municipalités participantes de faciliter l’entraide pour renforcer l’atteinte et le maintien des exigences prévues au Schéma de couverture de risques en sécurité incendie (SCRSI) de leur MRC respective. Elle simplifiera, améliorera et uniformisera la facturation entre les municipalités participantes même si elles ne font pas partie de la même MRC.

Ainsi, il leur en coûtera 125 $ de l’heure pour un camion incendie avec deux pompiers à bord incluant l’équipement. Ce taux permettra un déploiement de ressources adéquates à un coût raisonnable pour toutes les municipalités participantes, tout en couvrant les frais d’utilisation du véhicule et des pompiers.

«De plus, une clause permet l’adhésion d’autres villes ou régies incendies qui désireraient se joindre à l’entente. D’autres services incendies ont d’ailleurs signalé leur intention de se joindre à l’entente. Nous croyons que ce type d’entente d’entraide et de collaboration entre les municipalités de petite taille est une façon d’améliorer le service aux citoyens et de donner des outils supplémentaires aux services incendies pour performer. Le tout sans explosion de coûts, mais surtout sans perdre l’identité propre de chaque municipalité et son service incendie», a ajouté Mathieu Grenier, directeur du service incendies de la ville de Warwick, précisant que le ministre de la Sécurité publique du Québec, Martin Coiteux, recevra une copie de cette entente pour démontrer que des modèles de partenariat existent et qu’ils sont facilement réalisables et applicables.