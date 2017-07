Daniel Charbonneau : Un chef au marché Locavore de Racine

Racine (RC) – Le Marché Locavore recevra pour la première fois le chef Daniel Charbonneau du restaurant l’Empreinte à Sherbrooke. Il sera sur place le samedi 15 juillet, de 10 h 30 à 13 h, afin de cuisiner les produits du marché (pintade, légumes, fruits, condiments, produits dérivés, etc..). À cette occasion se laissera aller au gré de son imagination et de ses fantaisies.

Dès neuf heures, l’expérience commencera par une visite du marché, là où tout se passe et se crée! Une tomate juteuse, des rabioles, des carottes bien fermes, de belles fraises et voilà le menu qui commence à se concocter tout doucement. Ce sera des moments particuliers que de suivre ce chef bout en train dans sa quête du menu parfait. Puis ce sera l’heure de la cuisson sur BBQ qui sera encore un spectacle tout aussi délirant que captivant. Viendra enfin le moment tant attendu, la dégustation, qui sera une occasion unique de découvrir de nouvelles saveurs et des façons différentes d’apprêter les aliments.

À propos du chef Daniel Charbonneau

Daniel Charbonneau s’est fait connaître du grand public par sa participation à l’émission Le combat des villes à Radio-Canada. Copropriétaire de l’Empreinte depuis 2015, il est un fervent promoteur des producteurs de la région de L’Estrie. Il aime par-dessus tout les petits marchés publics et se fait une joie d’aller les visiter pour s’approvisionner en produits frais et parfois pour créer un événement autour de la bonne bouffe. C’est maintenant au tour du Marché Locavore de profiter de sa présence du chef.