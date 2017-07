Les motos et tracteurs étaient de retour à l’Expo moto renaissance

Canton de Cleveland (RC) – Pour une septième année consécutive, l’Expo moto renaissance a tenu son rassemblement annuel durant la journée et la soirée du 24 juin au terrain de l’Exposition agricole du comté de Richmond située à Canton de Cleveland. « Acronyme anglais de Canadian Vintage Motorcycle Group (Association canadienne de motocyclettes antiques), le CVMG est un organisme à but non lucratif dédié à la préservation de l’histoire de la moto et compte plus de 20 sections régionales partout au Canada. Le Québec compte 2 sections dont la nôtre, en Estrie, fondée en janvier 2010 », précise le site de l’association.

Président de la section estrienne et résidant de Richmond, Allen Stevens et son équipe sont les hôtes de l’une des rencontres qui ont lieu tous les mois durant la saison estivale. « Autant ici qu’ailleurs, les personnes qui aiment voir de belles motos anciennes et plus récentes sont les bienvenus durant la journée. L’Expo moto renaissance est avant tout un regroupement d’adeptes qui, pour la grande majorité, restaurent, collectionnent et entretiennent de beaux exemplaires dont plusieurs sont en parfaite condition pour rouler à l’occasion de sorties en groupe », mentionne M. Stevens. Une balade en date du 26 juin organisée par Dave Provis de Richmond était d’ailleurs à l’agenda le 26 juin suivant.

L’Expo moto est aussi l’occasion d’obtenir ou échanger des pièces et accessoires permettant de retaper des exemplaires de marques américaines, européennes et asiatiques. Les raretés débutent à partir des années 20 et se poursuivent durant les autres décennies où s’additionnent les Indian, Triumph, Norton, Harley Davidson, BMW, BSA jusqu’à l’arrivée des Honda et autres marques japonaises. L’exposition annuelle procède aussi de remises de trophées pour les meilleurs efforts de restauration et autres appréciations.

À l’appui d’Allen Stevens s’ajoute Laurent Noël qui assure le volet des tracteurs antiques et autres exemplaires plus récents. Il s’occupe également du méchoui en début de soirée, aux trophées et à l’encan silencieux. Parmi les bénévoles, des jeunes du Corps de cadets de Windsor ont récolté un montant d’argent pour le nettoyage du terrain et la sécurité des visiteurs.

Quant à la tenue des éditions successives, dont celle de 2017, les bâtiments de l’expo agricole ont l’avantage d’abriter à la fois les participants, les motos et tracteurs en cas de pluie et de mauvais temps. De quoi assurer une autre édition pour l’an prochain.