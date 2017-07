Centraide Estrie investit 81 115 $ dans la MRC des Sources

MRC des Sources (SM) - C’est dans les locaux de Cuisine amitié que s’est tenu le point de presse annonçant les aides financières accordées par Centraide-Estrie pour l’année 2016-2017.

Huit organismes communautaires et deux groupes de concertations se partageront cette somme afin de s’attaquer encore plus à la pauvreté et à l’exclusion sociale.

Les organismes communautaires peuvent demander l’aide de Centraide pour une période de trois ans. Des tournées des organismes subventionnés par Centraide sont faites annuellement par des bénévoles afin d’une part, de comprendre la réalité de l’organisme, de constater que l’aide financière offerte par Centraide est nécessaire et adéquatement utilisée et pour développer une politique de complicité entre eux. Ces ententes sont bien entendu renouvelables. Pour Claude Forgues, directeur général de Centraide Estrie, «les problèmes sociaux ne se règlent pas en trois ans, c’est pourquoi notre engagement est à plus long terme.»

Ainsi, pour l’année 2017-2018, le Service budgétaire populaire des Sources reçoit 11 894 $; les groupes Découverte Jeunesse de Ham-Sud, Mouvement Jeunesse de Saint-Georges-de-Windsor, le Regroupement des jeunes de Saint-Camille, la Maison des jeunes de Wotton et Action Jeunesse Saint-Adrien reçoivent chacun 6 431 $ (32 155 $ au total); Cuisine Amitié, bénéfice de 10 107 $ et La Croisée des Sentiers de 7 738 $.

«Cette somme va nous permettre de poursuivre le même nombre d’activités de service pour les membres qui ne cessent d’augmenter», a précisé Denis Hinse, président du Conseil d’administration de La Croisée des Sentiers, approuvés par les représentants des organismes présents.

Aussi, la somme de 18 402 $ a été séparée en deux parties égales pour deux groupes de concertation, soit le Comité de prévention et de concertation de la MRC des Sources et la Corporation de développement communautaire des Sources (volet collectif d’action contre la pauvreté de la MRC des Sources).

Rappelons que ces investissements sociaux se font selon des critères bien établis et en fonction de priorité sociale régionale.

«Ces communautés sont riches d’avoir ces organismes sur leur territoire», a conclu M. Forgues.