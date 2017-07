Centraide Estrie investit 70 921 $ dans le Val-Saint-François

Windsor (RC) – Le directeur général de Centraide Estrie, Claude Forgues, était présent au Centre des femmes du Val-Saint-François, le 28 juin dernier, afin d’appuyer cinq organismes communautaires qui viennent en aide à la population de la MRC. Le montant est de 61 721 $ auquel s’ajoute 9 200 $ octroyés à la Corporation de développement communautaire de la MRC dans le cadre du programme Bâtisseurs communautaires.

CAB Windsor

Le Centre d’action bénévole de Windsor reçoit 10 153 $. Le Centre offre divers services aux personnes en perte d’autonomie et apporte son aide aux démunis par les cuisines collectives, le dépannage alimentaire, le groupe de soutien aux proches aidants, l’aide au budget et les cliniques d’impôt.

CAB Valcourt

Le Centre d’action bénévole de Valcourt et région obtient une subvention de 10 808 $. L’organisme a comme mission de promouvoir l’autonomie alimentaire et les saines habitudes de vie.

Centre des femmes

Le Centre des femmes du Val-Saint-François bénéficie d’un montant de 13 204 $. L’objectif du Centre est de promouvoir le mieux-être et le développement personnel, social, économique et culturel des femmes.

Rivage

Le Rivage du Val-Saint-François basé à Richmond reçoit un financement de 11 754 $. L’organisme se donne comme mission de favoriser l’intégration et le maintien dans la communauté des personnes qui vivent ou qui ont vécu une problématique de santé mentale.

Tabliers

Les Tabliers en folie obtiennent une subvention de 15 902 $. L’organisme a comme objectif d’améliorer la santé et la qualité de vie de la population de la MRC. À travers ce but s’inscrivent des activités de cuisines collectives ainsi que des initiatives novatrice et collective.

Présente au Centre des femmes, la mairesse de Windsor, Sylvie Bureau, a retenu également d’autres initiatives parmi les organismes dont le soutien des citoyens au sujet de la santé mentale, le récent acquis du Garde-manger des Tabliers, le Frigo-vert mis sur pied par la direction du CAB de Windsor, le soutien du CFVSF vers Asbestos, l’apport du CDC et autres initiatives.