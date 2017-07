Une plaque commémorative pour Marcel René

Richmond (RC) – Le 21 juin à l’école du Plein cœur était une journée spéciale puisque le concierge de l’établissement scolaire, Marcel René, terminait pour entamer une retraite bien méritée.

Il a débuté son métier comme étudiant-concierge il y a 37 ans à l’école Notre-Dame de Richmond dont l’identité a ensuite été celle du Tremplin et maintenant le Plein-Coeur. D’autres générations ont sûrement connu son père, M. René, qui fut aussi concierge d’école et sa mère, Mme René qui travaillait à la cafétéria. On peut dire que Marcel René connaît tous les recoins de l’école et qu’il en a vu passer des petites frimousses d’enfants!

Une plaque commémorative en son honneur a été placée près du local de conciergerie où on peut y lire ceci : « Cette plaque commémore le travail de monsieur Marcel René à titre de concierge aux écoles du Tremplin et du Plein-Coeur de 1980 à 2017. Son passage fut marqué par son sens de l’humour « décapant » et son naturel. Merci, Marcel, pour ces 37 années de service.