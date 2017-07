Parade de la 150e fête du Canada dimanche à Richmond

Richmond – Organisée par la filiale 15 de la Légion canadienne de Richmond, la parade du 150e anniversaire du Canada aura lieu le dimanche 2 juillet. Les participants se réuniront dès 13 h 30 à l’école du Plein-Cœur située sur la rue Adam et le défilé se mettra en branle à partir de 14 h.

Pour s’inscrire à la parade qui regroupera chevaux, cavaliers, chars allégoriques, camions pompiers et autres attraits, il faut s’adresser à la Légion au 819 826-3444, avec Sherley au 819 826-2404 ou avec Debbie au 819 826-2781.

Après la parade, la population et les familles pourront se diriger vers le Centre sportif P.E. Lefebvre où il y aura des hot-dogs, des jeux et de la musique, dont celle du Elvis Best of 70’s qui débutera à 17 h.