Bon succès pour le lave-auto des pompiers

Windsor (RC) – Profitant du soleil et de la chaleur du samedi 17 juin, l’Association des pompiers de la Régie d’incendie de la région de Windsor a tenu son lave-auto annuel à la caserne 1 de la rue Saint-Georges. Jusqu’à la fin de l’après-midi, l’achalandage s’est maintenu, particulièrement durant l’avant-midi avec 175 véhicules lavés avec la puissance des boyaux d’arrosage.

Les jeux gonflables, la radio communautaire de Windsor et les hot-dogs agrémentaient l’activité-bénéfice. Jeunes et adultes ont pu découvrir les caractéristiques des camions d’incendie et des équipements reliés au sauvetage sur l’eau et des terrains difficiles d’accès. Porte-parole de l’association, Jonathan Massé tient à remercier tous les gens qui les ont encouragés ainsi qu’à la direction de la Régie qui a participé à l’activité.

Le résultat de la collecte sera livré ultérieurement. Les fonds amassés seront répartis à parts égales entre le Centre de répit Théo Vallières, les paniers de Noël des Chevaliers de Colomb et de l’Association des pompiers de la région de Windsor.