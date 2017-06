Un 12e été pour l’escouade verte dans le Val-St-François

Richmond – Pour la 12e année consécutive, l’Escouade verte sera de retour dans la MRC du Val-Saint-François. Les résidents des municipalités de Cleveland, Kingsbury, Melbourne, Richmond, Saint-François-Xavier-de-Brompton, Valcourt et Windsor verront circuler des patrouilleurs et patrouilleuses en environnement dans leurs rues au courant de l’été. « L’objectif de l’Escouade verte est d’abord de sensibiliser les citoyens à une bonne gestion des matières résiduelles et à une meilleure protection de l’environnement », précise M. Luc Cayer, préfet de la MRC du Val-Saint-François.

Concrètement, les jeunes patrouilleurs vérifieront le contenu des bacs bleus ainsi que des bacs bruns et les patrouilleurs des municipalités qui n’offrent pas les bacs bruns recenseront les compostières domestiques. De plus, ils aborderont divers thèmes tels que la récupération, le compostage, l’herbicyclage et le feuillicyclage. Finalement, ils répondront aux questions des gens et les référeront vers d’autres ressources au besoin.

Qui seront les Maîtres-composteurs?

La MRC inaugure cette année le prix du « Maître-composteur ». En effet, un citoyen par municipalité courra la chance de gagner un panier de produits locaux provenant du Marché du Ruisseau d’Or et de chez Racines et Chlorophylle. Tous les résidents qui n’ont pas de matières refusées dans le bac brun et ceux qui font du compostage domestique seront automatiquement éligibles au tirage qui aura lieu vers la mi-août.

Pour tout renseignement concernant l’Escouade verte, les citoyens peuvent contacter leur municipalité ou Mme Cathy Patoine, coordonnatrice de l’Escouade verte à cathy.patoine@val-saint-francois.qc.ca ou au 819 826-6505, poste 28.