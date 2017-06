300 bénévoles pour le Festival des Gourmands d'Asbestos

Asbestos (SM) - Un des plus vieux Festivals de la région revient pour une 39e édition. Nourriture, manèges, spectacles et retrouvailles seront au programme du 17 au 20 août prochain à Asbestos.

Le Fondateur du festival, Rock Fréchette, est décédé cette année. En 1979, il avait décidé de mettre sur pied le Festival des gourmands afin que des organismes du milieu amassent des fonds pour subvenir à leur besoin et aider la population tout au long de l’année. 39 ans plus tard, la mission demeure inchangée et l’événement a fait naître des traditions: le défilé des aoûtiens, les rassemblements familiaux et les retrouvailles entre amis.

Et pour distraire tous les festivaliers, le comité a travaillé d’arrache-pied pour leur offrir des spectacles et une programmation de qualité. Ainsi des artistes comme Peter Henry Phillips, Loco Locass, Jonas et Offenbach monteront sur la scène ABS, nouveau partenaire financier cette année.

«Pour nous, c’est une belle façon de nous impliquer, de redonner à la communauté. Nous avons hâte au Festival, à cette 39e édition d’un événement qui fait partie de notre culture», a ajouté Pier-Olivier Gouin de l’entreprise ABS Remorques.

La soirée de la relève et les spectacles sous le chapiteau seront de retour cette année avec Roch et Estelle, et de la musique country en alternance avec ceux de la scène ABS. Les familles sont attendues pour les manèges, mais aussi pour les activités parents-enfants du dimanche. L’accès à la rue des exposants Desjardins et à la Place de la gourmandise Coop Metro Plus d’Asbestos demeure gratuit. Tournoi sportif, défilé, foire minéralogique et autres activités complètent la programmation de cette année.

Rappelons que les bracelets-passeport sont actuellement en prévente jusqu’au 16 juillet, que le coût demeure inchangé et qu’il comprend l’accès aux manèges.