Une autre édition de la Saint-Jean prête pour Saint-François et la région

Saint-François (RC) – Des changements et nouveautés s’inscriront à la Fête nationale de Saint-François-Xavier-de-Brompton durant les 23 et 24 juin. Parmi eux, le trajet de la traditionnelle parade dans les rues de la municipalité débutera à partir du terrain des loisirs, délaissant ainsi la rue de l’Église en raison des attentes souvent longues au carrefour de la rue Principale. Cette année, le cortège atteindra le Marché Ami pour se poursuivre jusqu’à la rue Leblond, en direction des rues résidentielles pour un retour vers le terrain récréatif.

« La Sûreté du Québec commençait à s’impatienter face aux attentes, de la longueur du trajet et des véhicules circulant à proximité des festivaliers au point central. C’est plus sécuritaire et la longueur de la parade est moins longue durant les dernières années, observe le vice-président Yves Jolin. La SQ tient aussi pour le 23 juin à ce que la fin du feu de joie prenne fin à partir de 2 h du matin. Cette année, le directeur de la Régie intermunicipale, Christopher Grey, sera sur place pour nous aider avec un camion d’incendie. »

23 juin

Toujours au niveau des nouveautés, l’un des autocars de luxe d’Autobus Dion assurera une navette environ aux trente minutes, de 18 h en soirée à 2 h 50 de la nuit. Le premier départ aura lieu à Val-Joli dans le stationnement du Groupe Yvan Frappier dès 18 h pour ensuite un second arrêt à l’aréna J.A. Lemay (18 h 05) et un troisième magasin Korvette (18 h 10) jusqu’à Saint-François. Une contribution volontaire est demandée.

Par ailleurs, la levée du drapeau située à proximité du centre communautaire est maintenant installée près de l’une des estrades. Toujours au niveau des nouveautés durant la soirée du 23 juin, les lanternes chinoises s’allumeront à la brunante et après les feux d’artifice, une courte parade aux flambeaux se dirigera vers l’une des extrémités du terrain afin d’allumer le feu de joie.

Le bar et le restaurant seront ouverts de 16h à 2 h vendredi. Les produits des Gars de saucisse offriront plusieurs saveurs aux hot-dogs agrémentés de bières fruitées ou traditionnelles, sans oublier le maïs soufflé. Quant au volet musical, l’animateur et DJ Joce démarrera son Sonar Tech dès 16 h suivi à 19 h du Duo Anges Comus. À 22 h, le rappeur Québécois Ale Dee sera sous le chapiteau pour ensuite réveiller le petit Saint-Baptiste au son du groupe To Bad Darling.